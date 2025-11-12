10月16日に74歳で死去したロックバンド・KISSの初代ギタリスト、エース・フレーリー（本名ポール・フレーリー）の死因が判明した。ニュージャージー州モリス郡検視局の発表によると、死因は自宅での転倒による頭部の鈍的外傷で、脳内出血を伴っていたという。家族は当初、「深い悲しみと喪失感に包まれている」と声明を発表。9月には転倒による入院が報じられており、その後の容体が懸念されていた。エースは1973年にKISSの結成メ