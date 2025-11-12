第1回【トランプ大統領が韓国の“原子力潜水艦”保有にOKも…専門家は「韓国に原潜はオーバースペック」と断言「コスパが最悪」と呼べる2つの要素とは】からの続き──。韓国が自国の技術で原子力潜水艦を開発し、自国で建造を行うと執念を燃やしている。アメリカのドナルド・トランプ大統領は「韓国の原潜はアメリカ国内で建造する」と発表したが、韓国政府は「首脳会談では『韓国で建造する』と議論した」と強気の姿勢だ。（