NY株式11日（NY時間16:21）（日本時間06:21） ダウ平均47927.96（+559.33+1.18%） S＆P5006846.61（+14.18+0.21%） ナスダック23468.30（-58.87-0.25%） CME日経平均先物51220（大証終比：+60+0.12%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大幅に３日続伸。一方、前日に上げを主導したＩＴ・ハイテク株は売りが優勢となり、ナスダックは反落。本日はローテーションの展開も見られ