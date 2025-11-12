11月12日、北海道の知床半島沖で観光船が沈没、乗員と乗客26名が死亡・行方不明となった事故の初公判が釧路地裁で開かれる。事故が発生したのは、3年半前の2022年4月23日。観光船「KAZU I（カズワン）」が、悪天候が予想されるにもかかわらず出港して沈没した。運航会社「知床遊覧船」の桂田精一社長（62）の責任が厳しく追及された。運輸安全委員会は、一昨年、調査報告書を発表。ハッチに不具合があり、悪天候で蓋が開いて