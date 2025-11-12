関西大の宮本勝浩名誉教授は１１日、米大リーグのワールドシリーズで連覇を果たしたドジャースの大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の日本人３選手がもたらしたポストシーズン（ＰＳ）の経済効果が約１３２８億円に上るとの試算を発表した。▽チケット代や飲食代などドジャースファンの消費支出額（約３５７億円）▽放映権収入（約１９５億円）▽グッズ販売（約７億円）▽日本からの観戦ツアー（約７億円）など、直接効果を約６０