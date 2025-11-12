NHK杯アイスダンスで優勝フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯は7〜9日に大阪・東和薬品RACTABドームで行われた。ルイス・ギブソンとのカップルでアイスダンスを制したライラ・フィアー（英国）は、日本のファンからのプレゼントに大感激。海外ファンからも様々な声が上がった。フィアーは11日に自身のインスタグラムを更新。「大阪の観客の皆さんが、どれだけ思いやりがあって、寛大で、愛情深いか、垣