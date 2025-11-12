激戦が続くウクライナ東部ポクロウシクに入るロシア兵。10日に公表されたSNSの動画の一部（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナ軍は11日、激戦が続くウクライナ東部ドネツク州の要衝ポクロウシクで、ロシア兵約300人が市内に侵入していると明らかにした。濃霧で部隊の動きが探知しにくい状況を利用し、ここ数日間で攻勢をかけてきたという。視界不良の中、ウクライナ軍も反撃していると強調した。ロシアはポクロウシク掌