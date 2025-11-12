回転寿司チェーン店「スシロー」の公式エックスが、12日までに更新。新たなコラボを予感させる画像を公開し、ファンから反響が集まっている。【写真】スシローが新たなコラボと思われる画像を投稿公式エックスが「2025/11/12 COMING SOON」と投稿したのは、「ホロライブ」所属の人気VTuber・さくらみこさんと思われる3種のシルエット。その内の1種類は釣り竿のようなものを持っている。みこさんで釣り竿といえば、現在挑戦中