12月19日配信開始となる西島秀俊主演のドラマシリーズ『人間標本』 （Prime Video）より、予告編、キービジュアル、場面写真が解禁された。【動画】息子への愛が導く、衝撃の真実とは――『人間標本』予告本作は、ベストセラー作家・湊かなえがデビュー15周年を記念して書き下ろし、「一番面白い作品が書けた」と自負する同名小説を実写ドラマ化。“イヤミスの女王”と呼ばれる湊が、10年来温めてきた「親の子殺し」というセ