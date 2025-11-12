元HKT48・田中美久が、12日までインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つ姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。【写真】“令和のグラビアクイーン”田中美久が「スタイル抜群」大胆な水着姿も（19枚）SNSにて、美しさあふれる姿を度々投稿している田中。最近ではグラビアのほか、映画『#真相をお話しします』やドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）に出演するなど、女優としても活躍している。