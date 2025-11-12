「水中発射型垂直発射装置」川崎重工と随契海上自衛隊の潜水艦に搭載することが可能な、垂直誘導弾発射システム（VLS）の開発が本格化します。防衛装備庁は2025年11月10日、水中発射型垂直発射装置の研究試作について、108億8941万7000円で川崎重工と随意契約したことを明らかにしました。【画像】これが海中からミサイルを打ち上げる「新たな装備」のイメージです現在、アメリカ、中国、ロシア、北朝鮮、韓国などがVLSを搭載