ソン・フンミンについて語る村松秀司「私が会った人のなかでもっとも謙虚」U-17日本代表のGK村松秀司が、韓国メディア「SPOTVニュース」の取材に応じ、所属するロサンゼルスFCのFWソン・フンミンについて語った。トッテナムでプレミアリーグ得点王に輝き、今季アメリカに活躍の場を移した韓国スターの人間性にも驚き。「尊敬するしかない」と感銘を受けていることを明かした。アメリカで生まれ育ち、ロサンゼルスFCでプレーす