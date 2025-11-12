デスク作業で毎日使うキーボード。消耗品のひとつという位置付けながら、やはりお気に入りの1台は末長く使い続けたいもの。打鍵感やキーの配置にサイズ感、取り回しのしやすさなど購入時のこだわりはさまざまですが、本体寿命とともに電池交換や充電という部分も気にしたいものです。そんな中、話題となっているのがロジクールより11月27日発売の「Signature Slim Solar+K980 ソーラー充電 キーボード（K980GR）」（1万6390円）。