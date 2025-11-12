〈「日本衰退の最大の犯人は消費税」「もはや議論の余地がない」…早稲田大名誉教授が断言する日本の国力を上げるための“決定的な方法”とは？〉から続く加齢に伴う身体機能の低下を自覚し、安全運転に必要な知識や技能を再確認することで、交通事故を未然に防ぐ目的で行われる運転免許の高齢者講習。【写真】この記事の写真を見る（2枚）しかし、科学・社会・環境問題評論家として活躍する池田清彦氏（78）は、その実態を「