「広島秋季キャンプ」（１１日、日南）広島・新井貴浩監督（４８）が１１日、佐々木泰内野手（２２）に“駆け引きのススメ”を説いた。若鯉は野球日本代表・侍ジャパンの一員として１０日の練習試合・広島戦にフル出場。タイブレークを実施した延長十回の１死三塁で遊ゴロに倒れた。指揮官はその場面の心境を問い、状況に応じて配球を読む必要性を助言。技術面以外の側面からも成長を促していく。高い打撃技術を持っているか