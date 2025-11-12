女優の広瀬すず（27歳）と宮崎あおい（39歳）が“仲良し姉妹”を演じるマクドナルドの新CM「マックフルーリー『寄り道マック ホリデーの寄り道』篇」が、11月18日より放映を開始する。2人が姉妹役を演じるのは今回が4作目。ホリデーシーズンの買い物を終え、バスで帰宅中の広瀬すずと宮崎あおいの仲良し姉妹。広瀬の提案で降車ボタンを押して向かったのはマクドナルド。店内で期間限定の「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」を