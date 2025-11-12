侍ジャパンの阪神・森下が“初代ミスター賞”に名乗りを上げた。１０日、来季から「長嶋茂雄賞」が創設されることが決定。目標の一つとして「そうですね。目指してプレーするわけではないけど、結果を残せば」と意欲を示した。今季はリーグ２位の２３本塁打と８９打点。「長嶋賞」は成績に加え、ファンを魅了する姿も求められるが、数字以上に目立つ活躍こそ、森下の魅力だ。２３年の日本シリーズでは、新人記録を塗り替える７