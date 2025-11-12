突然ですが、「GHQ」の正式名称知っていますか？日本語名称覚えていますか…？気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「連合国軍最高司令官総司令部」でした！「GHQ」は「連合国軍最高司令官総司令部」の略。第二次世界大戦後に日本を占領・統治するために設置された組織です。1945年、日本が太平洋戦争に降伏した後、東京・日比谷の第一生命ビルに本部が置かれ、アメリカを中心とする連合国軍の指令のもと、政治・経済・社会