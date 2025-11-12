キャンセルカルチャーの成功体験にアフリカ諸国との交流推進が目的とされていたが、「移民受け入れ拡大」につながるという誤情報が広まり、撤回されることになった国際協力機構（JICA）の「ホームタウン」事業――。関係する自治体に抗議の嵐が吹き荒れ、「過大な負担が生ずる結果となってしまった」（JICA理事長の記者会見での発言）ことが主な理由とされています。この一連の動きについては、誤情報をうのみにした人々の直接行動