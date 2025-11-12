「暫定税率」廃止でガソリン価格低下、その恩恵は…ガソリン税とは、ガソリンの販売時に課される税金で、道路整備や維持管理の財源として活用されることを主な目的としています。また、環境対策やエネルギー消費の抑制といった役割も担っています。 ガソリン1リットルあたりの現在の税率は以下の通りです。ガソリン税には消費税（10%）が課されるため、ガソリン価格には「二重課税」の問題が指摘されています。暫定税率はその名の