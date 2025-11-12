2025年10月13日(月)より、UCC上島珈琲から「UCC Cold Brew」ブランドの新商品「UCC Cold Brew Non Sweet LATTE PET500ml」が発売!砂糖不使用でコーヒーの苦み・香りとミルク感を楽しめるノンスイートラテです。手軽に水淹れコーヒーが楽しめるUCCの新商品は全国のコンビニエンスストア、量販店、オンラインストアで発売されています♪ アイスコーヒーの新定番♪ 価格：240円（税抜）