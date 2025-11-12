１１日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比５５９・３３ドル高の４万７９２７・９６ドルとなり、過去最高値を２週間ぶりに更新した。米政府機関の一部閉鎖解除への期待が高まり、一時６００ドル超上昇した。従来の最高値は１０月２８日に記録した４万７７０６・３７ドルだった。米議会上院が１０日、政府機関の一部閉鎖解除に向けたつなぎ予算案を可決した。政府閉鎖が終了し、経済活動が正常化