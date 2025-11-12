『こども感情とのつきあい方 自分の感情と大切につきあえるようになる本』が11月5日（水）にカンゼンより発売された。 【画像】人が自分自身を理解し、他者と良好な関係を築くための方法 シリーズ累計発行部数は38万部を突破しており、今回のテーマは「感情」となっている。本書では、「うれしい」「怒り」「穏やか」「悲しい」など、誰もが抱く感情を題材に、人が自分自身を理解し、他者と良好な関係を築くため