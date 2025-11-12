日本の食文化に根付くウナギに国際社会の関心が集まっている。絶滅を回避しつつ、持続可能な資源管理を実現できるか。世界有数の消費国である日本の責任は重い。野生動植物の過剰な国際取引を規制するワシントン条約の締約国会議が24日からウズベキスタンで始まる。食用のニホンウナギを含むウナギ全種について、規制対象とすべきだとする欧州連合（EU）などの提案が採決される。条約事務局も「採択を勧告する」との最終評価