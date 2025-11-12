大分県内は11日朝にかけて、今季一番の冷え込みとなった。放射冷却などの影響で最低気温は、15観測地点のうち14地点で今季最低を観測した。由布市では今季初めて氷点下となった。気象庁によると、各地の最低気温は由布市氷点下0.4度▽玖珠町0.7度▽日田市3.7度▽大分市7.7度−など。日田市は平年より4.0度、前日より2.4度低く、12月上旬並みの冷え込み。同市を流れる三隈川では、水面から白い霧が立ち上がる「蒸気霧」が発生