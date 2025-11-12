連合熊本（山本寛会長）は10日、熊本市内で執行委員会を開き、次期衆院選の支援について熊本1区から立候補を予定する立憲民主党の鎌田聡氏（60）を推薦、熊本3区から出馬予定の社民党県連合の副代表、橋村りか氏（53）を支持することを決めた。（藤崎真二）