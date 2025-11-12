医師や看護師らで構成し、大規模災害時に県境を越えて集結する「災害派遣医療チーム（DMAT）」の九州・沖縄ブロックの実働訓練が8、9日、大分、別府両市で行われた。98病院110チームが参加。作業の手順を確認し、課題の解決策を探った。訓練は毎年、九州・沖縄各県が持ち回りで実施する。今回は県中部を震源とする大地震が発生したとの想定。県庁に調整本部、県立病院（大分市）と新別府病院（別府市）に活動拠点本部を置き、