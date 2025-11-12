新興感染症が発生した際の対応を確認する訓練が5日、大分県日田市十二町の岩尾整形外科病院であった。医療機関や消防などの関係者約40人が参加。機器へのウイルス付着防止や院内の移動手順などを確認した。感染症の発生・流行時に適切な医療が提供できるよう、県西部保健所が主催。新型コロナウイルス禍で訓練は一時中断したが、昨年に再開した。今回、感染症発生から6カ月以上が経過し、感染が「まん延期」に入った時期に、