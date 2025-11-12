私はヒナコ。夫シュンタと息子カイ（3歳）との3人家族です。シュンタには親しくしている学生時代の仲間がいます。以前は毎週のように集まっていましたが、最近はみんな結婚したり子どもが生まれたりして、なかなか集まれなくなったそうです。今も集まりが続いているのは、シュンタともう一人だけのようです。今日も朝からシュンタは上機嫌で服を着替え、身だしなみを整えて出かける準備をしています。しかし私はその「もう一人」の