八代広域行政事務組合消防本部は11日、筋力トレーニング中に部下へパワーハラスメントをしたり、酒に酔って飲食店員に肘打ち行為をしたりしたとして、男性職員2人を10日付で、それぞれ停職1カ月と戒告の懲戒処分にしたと発表した。同本部が2月に実施したハラスメントアンケートでは「組織内でパワハラが常態化している」などの訴えが寄せられていた。記者会見した幹部は「ハラスメントに対する認識に甘さがあるとの叱責（しっせ