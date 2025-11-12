自然災害の被災地で無償で車を貸し出す一般社団法人「日本カーシェアリング協会」（宮城県石巻市）は6日、長崎市稲佐町のトヨタカローラ長崎から販売用の中古車2台を譲り受けた。8月の記録的な大雨で水没車が多発した熊本市近郊で活用するという。寄贈した同社の藤岡良規社長は「（1982年の）長崎大水害では全国から多くの支援があった。災害時は支え合いが大事だ」と語った。協会によると、2台は整備を終えた乗用車で5人乗り