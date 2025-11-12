熊本地震（2016年4月）の記憶と教訓を継承し、地域の防災力を高めようと熊本市は9日、震災対処訓練を実施した。市の態勢だけでなく県警や陸上自衛隊、気象台など関係機関との連携を確認。住民も避難所の開設、運営を体験するなど約6千人が参加した。この日の想定は、熊本地方を震源とした震度6弱（マグニチュード7・2）の地震が発生、多くの住家被害が生じているとした。市の災害対策本部の図上訓練では、発生3日後を想定し