長崎市の稲佐山展望台と麓をつなぐ「長崎ロープウェイ」の初代ゴンドラが9日、保存されている淵神社（同市淵町）で特別公開された。1959年の開業から35年間にわたって使われたもので、ノーベル文学賞受賞者で同市生まれの英国人作家カズオ・イシグロさん原作の映画に登場するゴンドラのモデルとなった。ゴンドラは高さ2・25メートル、長さ5メートルの「つる号」で、境内の立ち入り禁止区域に保管されている。“引退”した1995