食品コンサルティング会社社長で新人の宮沢由彦氏（58）が11日、来年2月投開票の長崎県知事選への立候補を表明した。記者会見での主なやりとりは次の通り。−前回知事選も出馬した。何を訴えるか。「今回も無駄な公共事業の典型である石木ダムの見直しだ。大胆に予算をカットして本当に必要なところに充てる。無駄をそいで稼ぎ、県民に還元する」−九州新幹線西九州（長崎）ルートへの対応は。「フル規格の新幹線を実現