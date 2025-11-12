佐賀県神埼市の山間部にある脊振町倉谷地区の「かかし村」で、運動会をテーマにしたかかしが展示されている。玉入れや綱引きで競い合うにぎやかな様子が、訪れる人たちを楽しませている。16日まで。地元住民らでつくる「脊振を愛する会」が、地域おこしのために毎年テーマを変えながら展示。今年は、地域の幅広い世代が参加する地区対抗運動会を約30体で表現した。米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手と真美子さん夫妻のかか