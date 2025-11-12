シニア世代が生涯学習や地域活動に取り組む「ゆめさが大学」の卒業生がステージ発表し、在校生と交流する「大学校祭」（県主催、県長寿社会振興財団共催）が、佐賀市のSAGAアリーナで開かれた。13の卒業生グループが楽器演奏や歌、踊りなど多彩な演目を披露した。10月29日に開かれ、午前中は「幕末・維新佐賀の八賢人おもてなし隊」による寸劇や、県庁職員のお笑いコンビ「今日もさが日和！」の漫才があった。卒業生のステー