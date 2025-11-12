2006年に福岡市東区であった飲酒運転事故で3人の子を失った大上かおりさん（48）が6日、神埼市の神埼中学校を訪れて佐賀県で初めての講演を行った。事故を機に社会とのつながりまで絶たれ、苦しみながらも再び立ち上がれるようになった思いを吐露。全校生徒ら約500人に向けて「飲酒運転をしない大人になって」と呼びかけた。事故は、幼い子ども3人を連れてカブトムシ捕りに行った帰り道で起こった。一家5人の乗った車が飲酒運