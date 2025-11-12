陶都の古い町並みを歩きながら食や器を楽しむ「秋の有田陶磁器まつり」（有田観光協会主催）が20〜24日、佐賀県有田町中心部の内山地区などで開かれる。27の飲食店が季節を感じられる限定ランチを有田焼の器で提供するほか、着物姿に有田焼のアクセサリーを合わせる「着こなしコンテスト」も初めて開催される。全国から毎年約100万人を集める有田陶器市に対して、ゆっくりと地元の住民や店主と交流し、町の魅力を感じてもらう