野球の日本代表が11日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で合宿5日目の練習を行った。15、16日の韓国との強化試合（東京ドーム）に向け、ソフトバンクの松本裕樹投手（29）が初めてブルペンで捕手を座らせて投球した。日本シリーズでの疲労を考慮され、ブルペンに入ったのは立ち投げした8日の1度だけ。初の本格的な投球練習で、直球と変化球を交えて37球を投じた。サイン伝達機器「ピッチコム」や、投球間の時間制限「