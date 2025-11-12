ソフトバンクを戦力外となった浜口遥大投手（30）が11日、現役引退を表明した。福岡県筑後市のファーム施設で「最大限のパフォーマンスができなくなった。悔いはない」と語った。佐賀・三養基高から神奈川大を経て2017年にドラフト1位でDeNAに入団し、同年に10勝を挙げた。昨年12月にトレードで加入。今年4月に国指定の難病、胸椎黄色靱帯（じんたい）骨化症の手術を受けた。DeNAでの8年間で通算135試合に登板し、44勝46敗、