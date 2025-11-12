静岡県民の防災意識を更に高めることを目指して県は、民間のシステム企業が開発した「防災アプリ」を活用していく協定を結びました。どんなことができるアプリなのでしょうか。 【写真を見る】災害時に役立つ『気象庁の情報』、家族の『安否確認』『位置情報』が一つになった総合防災アプリ ＜金原一隆記者＞ 「大きな地震が発生したとして、家族は大丈夫か、どこにいるのか、心配になります。その『安否』や『居場所』の確認な