俳優の玉木宏は、26年1月スタートのフジテレビ系ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』(毎週木曜22:00〜)に主演することが12日、発表された。玉木宏今作の舞台は、保険金が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。保険調査会社に持ち込まれる案件は、時代の要求に応え、今や保険の種類