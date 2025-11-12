ピン芸人日本一決定戦「R―1グランプリ2025」王者の友田オレ（23）が11日に放送されたテレビ東京「開運!なんでも鑑定団」（火曜後8・54）に出演。同グランプリの優勝賞金の使い道について語った。冒頭、ゲスト出演した友田にMCの福澤朗アナウンサーが「R-1の賞金、どうされたんですか?」と500万円の使い道を尋ねた。友田は「振り込まれるまでに半年かかったんですよ」と、優勝後すぐに振り込まれなかったことを伝えた。福澤