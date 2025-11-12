当時13歳の横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてからまもなく48年となるのを前に、母・早紀江さんが会見しました。来年90歳を迎えるなか「もう会えないのかと思う時もある」などと語りました。■講演は1400回以上自民党本部前で座り込みも横田早紀江さん（89）「どうしてこんな大事なことが解決されないのかなと。こんな時間がたってしまった」「来年90歳になるんですよね。私たちも体力なくなってきて、前のように元気でないの分