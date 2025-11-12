フランス出身のムレー・ソレン（２３）が、日本でボディメイク大会に初挑戦した理由とは――。都内の大学院に留学しているソレンは、日本最大級のボディーコンテスト団体「ＦＷＪ」による「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＣＬＡＳＳＩＣ」（９月１３日、埼玉・和光市民文化センター）に初出場。ウィメンズビキニオープンクラスＢ（身長１５８センチ以上）で見事３位に輝いた。トレーニング歴４年目のソレンは、クライミングやテコン