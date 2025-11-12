下を向くな、前を向け――。大相撲九州場所３日目（１１日、福岡国際センター）、大関琴桜（２７＝佐渡ヶ嶽）が小結高安（３５＝田子ノ浦）の内無双に屈して２連敗。早くも優勝戦線から大きく後退した。秋場所で痛めた右ヒザには分厚いサポーターを装着して出場しているが、元大関琴奨菊の秀ノ山親方（４１＝本紙評論家）は「不調の理由はケガではなく、精神的な部分」とぴしゃり。敗戦後の振る舞いについても、異例の注文をつけ