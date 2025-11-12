日本で暗躍した海外スパイとして、現在も高い知名度を誇るリヒャルト・ゾルゲ。そのゾルゲが東京の巣鴨拘置所で極刑に処されたのは、1944年11月7日のことだった。ゾルゲ自身と事件については研究家たちに話を譲り、ここでは「週刊新潮」が断続的に掲載した関連記事から、「ゾルゲの周辺」に目を向けてみよう。【写真】花が供えられ…09年プーチン氏来日前の「ゾルゲの墓」現在はロシア大使館が所有ゾルゲを自白に追い込んだ男