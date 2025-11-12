校舎の様子（写真：修猷館高校提供）「修猷館には生徒同士で教え合う土壌があり、放課後に生徒が数学や物理など解き合っている場面によく出会います」と語る渡邊 康宏教諭1784年に創立され、241年という歴史を持つ名門校・福岡県立修猷館高校。2025年度の九州大学合格者数は全国トップの136人、そして東京大学12人、京都大学17人と九州地方屈指の実績を誇る。一方でクラブ活動参加率は100％以上（兼部含む）。生徒主体の学校行事と