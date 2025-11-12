日本代表は１１日、千葉県内で国際親善試合ガーナ戦（１４日・豊田ス）に向けたトレーニングを行った。初招集のＦＷ後藤啓介（２０）＝シントトロイデン＝は、１９１センチの長身に加え、豊富な運動量が武器で、新たなオプションとなりうる存在。日本人初のＷ杯３大会連続ゴールを達成したＭＦ本田圭佑（３９）をほうふつとさせる金髪の“ケイスケ”が、森保ジャパン生き残りへ挑む。そびえ立つ長身に鮮やかな金髪。２０歳の新