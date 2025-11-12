NY原油先物12 月限（WTI）（終値） 1バレル＝61.04（+0.91+1.51%） ニューヨーク原油の当限は続伸。 制裁を受けているロシアの石油大手、ルクオイルがイラン事業でフォース・マジュール（不可抗力条項）を発動させるなか、これまでロシア産原油を活発に買っていたインドの製油業者が１２月積みではサウジアラビア、イラク、クエートなどからの供給を増加させることが報じられたことで、ロ